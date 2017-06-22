В Алеппо представили книгу об оккупации города боевиками

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В Алеппо представили книгу о том, что пережили сирийцы во время оккупации города боевиками. Это история от жительницы армянского квартала, испытавшей те ужасные события от первого дня войны и до момента, когда сирийские войска при поддержке российских военных освободили Алеппо от террористов.

Двести страниц об ужасах войны а Алеппо. В руках Лалы Мискарян ее книга. Это не роман и не повесть, а "Сирийский дневник", рассказал "ТВ Центр". Почти в каждом абзаце – о гибели соседей, родных, друзей.

Книга написана на армянском. Тираж всего 700 экземпляров. Но дневник сделал пенсионерку едва ли не самым известным литератором в Алеппо. Ведь в нем то, что Лала видела своими глазами все пять лет, которые террористы пытались уничтожить город. Рыдания, черные траурные платки и даже матери, от голода и лишений бросающие своих детей.

"Я увидела женщину в черном, которая просила милостыню. На руках у нее был младенец. Я дала ей немного денег. Отходя в сторону, увидела, как женщина прячет деньги в одежду, а ребенка, словно куклу, бросила на холодный бетон. Такую кроху – прочь от себя, на мороз! Война убила материнскую душу", - пишет в своей книге Лала Мискарян.

Дом писательницы в районе Азизия. Его окраины боевики забрасывали минами. Когда газовый баллон ударил в комнату Лалы, чудом уцелела.

"Потолок упал. Снаряд там был. И все упало. Прямо ко мне. Эта стена упала", - рассказала писательница.

Так, под обстрелами писательница работала над книгой. Первые строки появились в 2013 году. Последние – полгода назад, когда из Алеппо выгнали боевиков. В те дни опубликовать эту даже не книгу, а документ очевидца, в городе было невозможно. Все в разрухе. Пилотные экземпляры вышли в свет в Ливане. Но сегодня, когда в Алеппо снова работают типографии, местные издатели готовы охотно взять рукописи в тираж.

"Все, что написано в книге мадам Лалы – лучшее доказательство тех зверств, которые устраивали боевики. Я несколько раз перечитывал ее произведение и могу подписаться под каждой строкой. Там только правда об этой войне с террористами", - сказал представитель типографии Минас Минасян.

Писательница с мужем переехала в Сирию еще в 70-х. С собой из родного Еревана захватила несколько книг. Русскую и армянскую классику. Страсть к литературе, привитая еще в школьные годы, осталась навсегда.

"Из русских, конечно, Достоевский. Вот повести и рассказы. Там есть повесть "Смешной человек". Очень люблю. Очень трогательный рассказ", - отметила писательница.

"Сирийский дневник" Лала планирует перевести на арабский и русский. И привезти их в Россию. Писательница до сих пор называет себя воспитанницей СССР и надеется когда-нибудь увидеть Родину. Но больше всего Лала мечтает побывать в Санкт Петербурге – легендарном городе, история которого, как и Алеппо, неразрывно связана с войной, смертью, голодом и бомбежками. И, возможно, эти впечатления, лягут в основу будущей, уже новой книги. О людях и судьбах.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия