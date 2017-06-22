Палата представителей нашла нарушения в законопроекте о санкциях против России

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Законопроект по санкциями в отношении России, принятый американским Сенатом на прошлой неделе, составлен с нарушением процедурных норм.

Об этом заявили в Палате представителей, в обход которой, по сути, и был одобрен документ. Как отметил "ТВ Центр", согласно американскому законодательству, всё должно было произойти наоборот: сначала новый акт рассматривает Палата, и только затем – сенаторы. На этом фоне в New York Times появилась информация о том, что администрация Трампа настаивает: Конгресс должен ослабить законопроект против России. Документ был составлен таким образом, что у президента практически нет шансов наложить на него вето. А, как ранее отметил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, это лишает администрацию Белого дома пространства для маневров в дипломатических отношениях с Москвой.