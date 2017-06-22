Соревнования по авиадартсу завершились в Воронежской области

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В Воронежской области завершились зрелищные соревнования по всеармейскому конкурсу "Авиадартс-2017".

Экипажи истребительной и штурмовой авиации выполнили пуски ракет и стрельбы из авиационных пушек по наземным целям с высоты до тысячи метров, рассказал "ТВ Центр". В конкурсе участвовали также бомбардировщики и военно-транспортные самолеты, с которых десантировали семитонные грузы на точность. Сейчас судейская коллегия подводит итоги. Победители в августе отправятся в Китай представлять нашу страну на Международных соревнованиях по Авиадартсу.