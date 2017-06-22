Виртуального двойника Льва Толстого разместили на улицах Москвы

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В мобильном приложении "Узнай Москву Фото" появился новый 3D-персонаж. Это писатель Лев Толстой. Москвичи и гости города могут повстречаться с ним на Пречистенке, Воздвиженке и Поварской улице.

Трехмерный двойник Льва Толстого появился в приложении "Узнай Москву Фото". 3D-копию знаменитого писателя можно встретить на улице Пречистенка, дом №11/8, на улице Воздвиженка, дом №9, а также на улице Поварская, неподалеку от дома №52. С этими местами была связана судьба самого Толстого и героев его самых известных романов "Война и мир", а также "Анна Каренина". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"Именно там разместили специальные метки, позволяющие с помощью приложения "Узнай Москву" рассмотреть со всех сторон, сфотографировать цифрового Льва Толстого, а также сделать с ним селфи", - отметил руководитель проекта Сергей Шакрыл.

Писатель изображен в белой просторной рубахе, подпоясанной кушаком, и брюках, заправленных в высокие черные сапоги. Виртуальная фигура представлена в двух позах. В первом случае писатель стоит ровно, опустив руки вдоль тела. Во втором он показывает жест "виктория", который является не только символом победы, но и мира.

Кроме Льва Толстого, в приложении "Узнай Москву Фото" есть еще 11 виртуальных двойников. Это Лев Яшин, Федор Достоевский, Виктор Цой, Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Михаил Ломоносов, Иван Грозный, Петр I, Наполеон Бонапарт, царь Алексей Михайлович.

В проекте "Узнай Москву" собраны описания более 1,3 тысячи домов, 128 памятников, 57 музеев, 166 территорий, а также сведения о 206 исторических личностях. Кроме того, на портале или в мобильном приложении пользователи могут выбрать около 60 различных тематических маршрутов по городу и 25 квестов. Информация о достопримечательностях доступна на русском и английском языках.