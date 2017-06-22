Под Астраханью четыре человека скончались от алкогольного отравления

Теги: отравление алкоголь Происшествие астрахань

Под Астраханью семь человек отравились неизвестным алкоголем из найденной на улице восьмилитровой канистры. Четверо скончались в больнице, еще три человека, включая двух 14-летних подростков, находятся в больнице.

В Астраханской области следователи начали проверку по факту смертельного оправления местных жителей неизвестным алкоголем, об этом сообщает СУ СКР по региону.

По предварительным данным, житель Ахтубинска нашел на улице восьмилитровую канистру с неизвестной спиртосодержащей жидкостью. Он принес ее домой, разбавил водой и устроил "застолье", в котором участвовали еще шесть человек, включая двух 14-летних подростков.

По данным "Интерфакса", в результате отравления в больнице скончались четыре человека, у нашедшего жидкость мужчины диагностирован "острый панкреатит". Подростки находятся в состоянии острой интоксикации.

В настоящее время следователи проводят все необходимые проверки, устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее аналогичная ситуация произошла в подмосковном Сергиевом Посаде. Там компания из 15 человек распивала спиртное из канистры, которую хозяину квартиры подарил неизвестный. В результате отравления метанолом три человека скончались, четверо находятся в больнице.