МОК планирует ввести санкции против России за Сочи-2014

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Международный олимпийский комитет готовит санкции против России за допинговые нарушения на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Их планируется ввести не позднее осени 2017 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует ввести санкции в отношении российских спортсменов за допинговые нарушения на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщил глава организации Томас Бах в интервью The New York Times.

"У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России думают, будто планируя решение проблем в будущем, прошлое забудется. Мы ясно дали понять: за то, что там было, нужно понести наказание", - заявил он.

По словам Баха, санкции планируется ввести не позднее октября 2017 года.

Над расследованием допингового скандала до сих пор работают две олимпийские комиссии, основанные на докладах Ричарда Макларена. В них говорилось, что Минспорта сокрыло факт применения допинга российскими спортсменами, а замглавы экс-министра спорта Виталия Мутко Юрий Нагорный был причастен к манипуляциям с допинг-пробами.

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