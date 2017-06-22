Белый дом призвал Конгресс ослабить санкционное давление на Россию

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Администрация президента США Дональда Трампа пытается заставить Конгресс ослабить давление на Россию. Об этом сообщил The Wall Street Journal. Источники издания говорят, что президент крайне недоволен тем, что расследование возможных связей с Россией, которое инициировали его оппоненты, серьёзно мешает работе Белого дома.

Желание агрессивно настроенной части политической элиты США усилить санкции против России столь сильно, что, по мнению экспертов, уже привело к нарушению конституции, отметил "ТВ Центр". Агентство Associated Press отмечает, что все законодательные акты, связанные с доходами государства, сначала должна рассматривать Палата представителей. Однако она получила проект новых ограничений против Москвы, уже одобренный Сенатом. Таким образом, возникла правовая коллизия, которая вместо того, чтобы ускорить принятие поправок, наоборот затормозила процесс. Комментируя произошедшее, лидер республиканского большинства в палате представителей Кевин Маккарти был краток.

"Проблема заключается в том, что Сенат оплошал", - заявил он.

Скандальный законопроект Сенат одобрил в минувший четверг. Он предусматривает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями и компаний нефтегазового сектора, а также возможность наложения президентом санкций на лиц, намеренных вложиться в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проекты, технологии и информационную поддержку. Сенаторы так торопились, что объединили в одном документе санкции и против России, и против Ирана. Более того, антироссийские попросту присоединили к антииранским в виде поправок. Видимо, надеялись на ускоренное их прохождения и пытались воспрепятствовать отказу Трампа подписать их. Теперь по закону либо Сенат должен исправить законопроект, либо Палата представителей подготовить свой, но тогда ей, контролируемой республиканцами, придется выбирать между традиционно жестким отношением к России и возможным конфликтом с президентом, администрация которого, как пишет The New York Times, оказывает давление на конгрессменов.

"Белый дом предпринимает меры, чтобы Палата представителей ослабила законопроект, который позволяет конгрессу блокировать в будущем любые шаги президента США Дональда Трампа по снятию каких-либо санкций в отношении Москвы. Усилия администрации нацелены на то, чтобы воспрепятствовать неуклюжей и наносящей политический урон борьбе по поводу права вето между республиканской администрацией Трампа и контролируемым республиканцами конгрессом по поводу России", - говорится в материале издания.

В NYT подчеркнули: конгресс пытается монополизировать право вводить санкции против России и лишить президента США права налагать вето на подобные предложения. В этой связи госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что у правительства США будут связаны руки во внешней политике. Сам же Трамп накануне отправился на встречу со своими сторонниками в штате Айова. Выступая с пространной речью, он, в частности, пообещал избирателям самое крупное в истории США снижение налогов и новую реформу здравоохранения, так как программа Барака Обамы, по мнению Трампа, "стала катастрофой и сейчас мертва". Кроме того, он в очередной раз обрушился с критикой на демократов, которые постоянно создают помехи в реализации реформ.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"