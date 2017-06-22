Акции в День памяти и скорби прошли по всей стране

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В России в четверг День памяти и скорби. 22 июня 76 лет назад началась Великая Отечественная война. Тяжелая и кровопролитная, она длилась 1418 дней и унесла жизни почти 27 миллионов человек. На зданиях приспущены государственные флаги. К памятникам несут цветы. Траурные мероприятия начались еще ночью – в то самое время, когда Германия нанесла первые удары.

Огненная линия памяти, растянувшаяся почти на километр – этой ночью набережную Москвы-реки озарили тысяча четыреста восемнадцать свечей, рассказал "ТВ Центр". Именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Огонь памяти зажигали волонтеры, обычные прохожие и ветераны, которым не забыть июнь 41-го года.

"Очень и очень было сложно записать всех тех, кто хотел идти в армию. В Москве в народное ополчение записалось 200 тысяч человек", - рассказал председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай.

Миллионы людей, ушедшие на фронт и не вернувшиеся с войны. День памяти и скорби – личная трагедия для каждой российской семьи.

От Дальнего Востока до Крыма. Один за другим регионы страны озарялись памятным огнем. В Севастополе, который первый принял на себя удар немецкой авиации, жгли свечи и опускали на воду кораблики с Графской пристани.

"Свечи памяти" зажгли у стен государственного университета в Курске – городе Воинской славы. Битва на Курской дуге, закончившаяся разгромом немецких войск, вошла в историю как один из переломных моментов Великой Отечественной. В городе-герое Волгограде в память о тех, кто насмерть стоял за оборону Сталинграда, жители несли зажженные лампады к Вечному огню на площади Павших Борцов. До рассвета сотни екатеренбуржцев выстроились в слово "Помним" на центральной площади города. Минутой молчания подвиг своих земляков почтили жители Ростова-на-Дону – города, который дважды пережил фашистскую оккупацию. В дни самых ожесточенных боев воды Дона багровели от крови. Сегодня под троекратные залпы в реку опустили венки.

Торжественный воинский церемониал с рассветом начался у стен Кремля. А над столицей снова раздались слова Левитана, которые с замиранием сердца слушали миллионы жителей Советского Союза.

Как и 76 лет назад 22 июня ровно в 4 часа большая страна не спит. Сегодня благодарные потомки несут цветы к могиле неизвестного солдата, сделавшего известным на весь мир подвиг советского народа в борьбе против фашизма. Свои свечи памяти зажгли и самые молодые патриоты – ребята из летней школы "ПатриУм". Свое восхищение подвигом советского народа не скрывают и иностранцы.

Красные гвоздики в руках и георгиевские ленточки на груди. Даже спустя многие десятилетия эмоции невозможно сдержать. Как и невозможно забыть тот подвиг, который совершил советский народ.

Елена Сахно, Кирилл Макаров, Станислав Козловский, "ТВ Центр"