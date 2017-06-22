Коллегия присяжных готовится к обсуждению вердикта по делу Немцова

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Коллегия присяжных заседателей в четверг может вынести вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова, которое произошло в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. На скамье подсудимых пять человек. Это предполагаемые исполнители преступления. Одна из статей обвинения предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Вокруг здания Московского окружного военного суда усилены меры безопасности, рассказал "ТВ Центр". В самом начале судья Юрий Житников, как ожидается, обратится к присяжным с напутственной речью, напомнит позиции защиты и обвинения, исследованные доказательства.

После этого коллегия удалится в совещательную комнату. В случае единогласного решения по делу об убийстве Бориса Немцова присяжные не ограничиваются во времени при вынесении вердикта. Но в случае разногласий, присяжные смогут перейти к голосованию лишь спустя три часа после начала обсуждения. Таким образом, прогнозировать время вынесения вердикта довольно сложно.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев. Кроме него, Хамзат Бахаев. По версии следствия, он информировал сообщников и должен был укрыть их после преступления. Также Темирлан Эскерханов – ему вменяется отслеживание маршрутов Немцова. А также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Накануне подсудимые выступили в суде с последним словом. Все пятеро обвиняемых по делу об убийстве политика Бориса Немцова во время выступления перед присяжными, вопреки своим первоначальным показаниям, заявили о своей невиновности и попросили их оправдать. Предполагаемый киллер Заур Дадаев утверждал, что как чеченец по происхождению, он не стал бы стрелять в спину. Также попросил прощения у родных политика.

Борис Немцов, по данным экспертов, был застрелен шестью выстрелами в спину. По версии следствия, подготовка к убийству Бориса Немцова началась в конце сентября 2014 года. На протяжении полугода злоумышленники просчитывали оптимальные место и способ нападения. В итоге, остановились на

Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. Предполагаемый организатор убийства, по версии следствия, Руслан Мухудинов находится с ноября 2015 года в международном розыске. Также продолжается расследование отдельного уголовного дела в отношении неустановленных лиц.