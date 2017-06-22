Теги: россия стихия Погода

Проливные дожди, град и грозы. Сразу в нескольких российских регионах объявлено штормовое предупреждение. В Красноярском крае из-за урагана – серьёзные перебои с электроснабжением. В Ульяновске шквалистый ветер срывал крыши домов и валил деревья. А жители Саратова сравнивают картину грозового неба с кадрами из фильма ужасов.

Алое зарево, огромные кучевые облака – зрелище, достойное кисти мастера, наблюдали жители Саратова. Но вышло не до пленэров, отметил "ТВ Центр". В считанные секунды город накрыл мощный циклон. Ветер сносил деревья и рекламные щиты. Из-за грозы пришлось перенести традиционный фестиваль здоровья и творчества "Солнцеворот". А кто-то и вовсе назвал происходящее признаками апокалипсиса.

Ураган зацепил и Ульяновскую область. Под напором стихии не устояли даже многолетние сосны: деревья упали близ детского лагеря. Дети не пострадали.

Мощный ливень обрушился на город Шахты Ростовской области. Сотрудникам одного из супермаркетов пришлось на время оставить рабочие места: вода хлынула прямо в зал. Пока автомобилисты справлялись с течением, пешеходы пробирались по улицам босиком. Сейчас фронт вплотную подошел к Ростову.

Неспокойно и в Сибирском федеральном округе. На фоне 35-градусной жары над Абаканом пронесся сильнейший ураган. Многие дома остались без света, перестали работать светофоры. Метеорологи не исключают повторения бури – уже с градом, по типу того, что прошел накануне сразу в нескольких областях. Жители Самары и Санкт-Петербурга накануне могли наблюдать непривычное для лета явление. И судя по прогнозам синоптиков, это далеко не последний сюрприз в этом месяце.

Анна Пешехонова, Илья Титов, "ТВ Центр"