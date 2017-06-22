Первые матчи в "Лужниках" пройдут в ноябре

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Первые футбольные матчи на стадионе "Лужники" проведут уже в ноябре. Сейчас на всей территории главного спортивного парка страны продолжаются масштабные работы по благоустройству. Уже установлено современное наружное освещение спорткомплекса.

Новая концепция освещения Лужников выглядит так – огромная медиакровля, подсвеченные колонны, восемь фонтанов, рассказал "ТВ Центр". Все это вместе – настоящий световой ансамбль.

Большая спортивная арена "Лужников" после масштабной реконструкции обрела архитектурную подсветку фасадов сразу в трех вариантах. Ее тип и интенсивность будут зависеть от времени суток и масштаба мероприятия. Праздничный и самый яркий вариант – для крупных матчей, для остальных предусмотрен более мягкий свет. По ночам арена будет подсвечена в штатном режиме. Специалисты стремились, чтобы каждый вариант смотрелся максимально выигрышно как с земли, там и со смотровых площадок.

"Архитектурная подсветка разрабатывалась с учетом окружения стадиона. К примеру, если смотреть со стороны Воробьевых гор, позади открывается вид на ночную Москву. Поэтому с одной стороны важно было деликатно вписать стадион в ночную панораму города, с другой стороны – подчеркнуть его архитектуру, его глубину, его исторический фасад, который мы сохранили", - отметила пресс-секретарь казенного предприятия "Большая спортивная арена "Лужники" Анастасия Ипатова.

Чтобы подчеркнуть глубину архитектуры, разработали несколько этапов подсветки разной яркости и оттенка: для самого исторического фасада, каждой из 72 колонн и для кровли стадиона, которую во время крупных матчей сменит медиафасад впечатляющих размеров – светодиодное полотно площадью почти 40 тысяч квадратных метров будет транслировать актуальную информацию об игре. Еще один элемент освещения – исторические фонтаны на главной аллее. Для реставрации специально заказывали капустинский гранит, используемый при строительстве в 56-м. До неузнаваемости крупнейший стадион России изменился как снаружи, так и изнутри. После трех лет реконструкции на его поле снова вышли футболисты. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил: все работы будут завершены в срок.

"Все элементы, начиная от поля, трибун, звукоусиления, видеокартинки, медиафасада – все готово полностью для эксплуатации. Теперь остается эксплуатирующей организации Лужников освоиться в новом доме. Конечно, огромные работы нам остались по благоустройству, по периметру безопасности, по временным зданиям и сооружениям. Это будет уже в рамках графика. Надеюсь, что за летний период, до осени основные работы здесь будут закончены", - заявил глава города.

Стадион готовится к приему сильнейших команд и тысяч болельщиков со всего мира. Уже через год в России впервые в истории пройдет чемпионат мира по футболу. Церемония и матч открытия, один из полуфинальных матчей и финал пройдут в "Лужниках".

Кристина Одиноченко, Алексей Комаров, "ТВ Центр"