СКР заинтересовался обнаружением фрагментов тела женщины в Москве

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Следственный комитет России устанавливает личность женщины, фрагменты тела которой были обнаружены под мостом в центре Москвы. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Сотрудники СКР устанавливают личность женщины, фрагменты тела которой были обнаружены под мостом в центре столицы. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлии Ивановой, 21 июня под Большим Краснохолмским мостом были обнаружены три фрагмента человеческого тела, которые принадлежат, по предварительным данным, женщине. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Они направлены на установление личности потерпевшей, всех "обстоятельств совершенного преступления, а также причастных к преступлению лиц".