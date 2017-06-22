Франции направили ноту из-за ограбления главы делегации "Рособоронэкспорта"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с нападением на главу делегации "Рособоронэкспорта" под Парижем. По ее словам, посольство нашей страны уже направило ноту МИД Франции с просьбой тщательно расследовать инцидент.

Посольство России направило ноту МИД Франции после нападения на главу делегации "Рособоронэкспорта" на авиакосмическом салоне Ле Бурже Сергея Корнева, которое произошло под Парижем. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, у Парижа попросили тщательно расследовать это дело, передает РИА Новости.

"По факту случившегося посольство России направило ноту в МИД Франции с просьбой тщательно расследовать это дело", - сказала она на брифинге.

По ее словам, при нападении на автомобиль Сергея Корнева злоумышленники похитили только сумку водителя, информирует "Интерфакс". "В результате нападения преступники похитили сумку водителя этой автомашины. Водителем была женщина, и она не является гражданкой России", - сказала Мария Захарова.

Представитель министерства добавила, что в сумке находились деньги, документы и прочие личные вещи водителя. "Силами сотрудника российской делегации, который находился в машине, удалось нейтрализовать ситуацию. К сожалению, в результате он получил незначительную травму", - сказала дипломат.

Она добавила, что полиция по горячим следам задержала четырех подозреваемых. Целью нападения "была банальная кража сумки водителя".

Сама машина, на которой передвигался Корнев, была арендована для российской делегации, участвующей в авиасалоне Ле Бурже. При этом Захарова подчеркнула, что район, в котором произошло нападение, известен своей криминогенной обстановкой.

Ранее стало известно, что 20 июня разбойное нападение в пригороде Парижа было совершено на на главу делегации "Рособоронэкспорта" Сергея Корнева. При этом он получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.