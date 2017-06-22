Свидание с замминистра энергетики Украины продали за 20 тыс. рублей

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Возможность сходить в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Натальей Бойко продали за 9 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей) на благотворительном аукционе. Победителем стал Алексей Бойчук.

На Украине завершился аукцион, на котором был выставлен поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Натальей Бойко. Итоги опубликованы на сайте электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro.

Лот на свидание купил Алексей Бойчук за 9 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей). Никаких других данных о нем на сайте не указано. Аукцион был организован в рамках благотворительной акции, стартовая цена лота составляла 100 гривен (230 рублей).

Наталья Бойко стала заместителем министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции в конце февраля 2017 года.

Ранее на ProZorro выставили завтрак с 25-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой. Стартовая цена за свидание тоже составляла 100 гривен. О результатах станет известно 28 июня.