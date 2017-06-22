Захарова обвинила хакеров в атаке на микрофон МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время традиционного брифинга пошутила над постоянно выключающимися микрофонами в руках журналистов. По ее словам, в устройства могли залезть хакеры.
Во время брифинга с участием официального представителя МИД России Марией Захаровой, дипломат пошутила над постоянно выключающимися микрофонами в руках у журналистов. По ее словам, в устройства явно могли "залезть" хакеры.
"Это вот хакеры!", - сказала Захарова. "Вот чьи это хакеры, скажите мне! Кто залез в микрофоны пресс-центра МИД России?", - спросила она.
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