Захарова обвинила хакеров в атаке на микрофон МИД России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время традиционного брифинга пошутила над постоянно выключающимися микрофонами в руках журналистов. По ее словам, в устройства могли залезть хакеры.

Во время брифинга с участием официального представителя МИД России Марией Захаровой, дипломат пошутила над постоянно выключающимися микрофонами в руках у журналистов. По ее словам, в устройства явно могли "залезть" хакеры.

"Это вот хакеры!", - сказала Захарова. "Вот чьи это хакеры, скажите мне! Кто залез в микрофоны пресс-центра МИД России?", - спросила она.

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