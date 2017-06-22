В Адыгее выпускница обвинила одноклассницу в получении незаслуженной медали. Видео

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На вручении аттестатов в Адыгее выпускница обвинила одноклассницу в незаслуженной медали. По ее словам, девушка ни разу за год не отвечала на уроках ни по одному предмету. Региональное Минобрнауки создала комиссию для расследования, которая проверит работы всех медалистов.

Министерство образования и науки Адыгеи создало специальную комиссию по расследованию получения якобы незаслуженной медали за отличную учебу одной из учениц школы, об этом сообщает "Интерфакс".

В Тахтамукайском районе республики выпускница на вручении аттестатов заявила, что ее одноклассника получила незаслуженную медаль, поскольку та ни разу не ответила на уроках за весь год. Она отметила, что по "счастливой случайности" эта девушка - дочь сотрудника управления образования Тахтамукайского района.

Специальная комиссия собирается проверить все работы медалистов и публично огласить результат своей работы.

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