Индия может стать самой населенной страной мира к 2024 году

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По данным ООН, Индия может обогнать Китай по численности населения к 2024 году. А к 2050 население мира может достигнуть почти 10 миллиардов человек, в основном за счет стран третьего мира. По состоянию на 2016 год в мире проживает 7,2 миллиарда человек.

Население мира к 2050 году может достигнуть 9,8 миллиардов человек за счет роста населения в наименее развитых странах. Об этом говорится в докладе ООН, размещенном на сайте организации.

"Ожидается, что население мира в 2030 году достигнет 8,6 миллиарда человек, в 2050 году - 9,8 миллиарда, а в 2100 году превысит 11,2 миллиарда человек", - говорится в сообщении.

Способствовать населению в основном будут наименее развитые страны, где в среднем в семье по четверо детей. Кроме того по данным ООН, количество пожилых людей старше 60 лет к 2050 году может увеличиться в два раза.

В ООН отметили, что в 2024 году Индия может стать самой населенной страной мира, обогнав Китай, который сейчас занимает первое место. К 2050 году третье место может занять Нигерия.