Минобороны рассекретило уникальные документы о Великой Отечественной войне

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Более 100 страниц уникальных документов о первых днях Великой Отечественной войны рассекретило Минобороны России. Они касаются воспоминаний военачальников, среди которых - маршал Советского Союза Иван Баграмян.

Министерство обороны России рассекретило уникальные документы из фондов своего Центрального архива. Они касаются событий первых дней Великой Отечественной войны. Об этом говорится на сайте оборонного ведомства.

Эти документы никогда не публиковались. Всего показано около более 100 страниц рассекреченных воспоминаний военачальников. Среди них - маршал Советского Союза Иван Баграмян. В июне 1941 года он встретил войну в должности начальника оперативного отдела штаба Киевского особого военного округа (Юго-Западного фронта).

В ведомстве подчеркнули, что уникальной особенностью этих документов являются строгие и по-военному четкие формулировки советских военачальников при "оценке состояния вверенных им войск накануне войны".

Так, в ответах советских командиров содержится исчерпывающая информация о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского, а также Белорусского особых военных округов по "Плану обороны государственной границы 1941 года" и степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны.

Некоторые военачальники рассказали об обстановке, в которой части и соединения впервые вступали в бой с немецко-фашистскими войсками.

"Особый интерес вызывают воспоминания заместителя начальника разведывательного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа (Северо-Западного фронта) Кузьмы Деревянко, в которых дана всесторонняя оценка качества обеспечения разведданными командования округа и фронта накануне войны", - говорится в сообщении Минобороны.