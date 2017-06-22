Подаривший канистру с некачественным алкоголем объявлен в розыск в Подмосковье

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Мужчина, который подарил жителю подмосковного Сергиева Посада канистру со спиртом, объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по факту отравления метиловым спиртом 11 местных жителей, трое из которых скончались.

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело в связи с массовым отравлением метиловым спиртом в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального главка СКР Елену Фокину.

Ранее сообщалось, что компания из 15 человек распивала спиртное из канистры, которую хозяину квартиры подарил неизвестный. В результате отравления 11 местных жителей попали в больницу, трое из них скончались.

Мужчина, подаривший подозрительную канистру, объявлен в розыск. Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Назначена специальная экспертиза, которая определит состав жидкости.

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