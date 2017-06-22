МЧС предупредило москвичей о дожде и об усилении ветра

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В Москве объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды. До 21:00 ожидается дождь и сильный порывистый ветер до 17 метров в секунду.

В Москве в четверг до девяти часов из-за дождя и сильного ветра объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает столичное МЧС.

До девяти часов вечера в столице ожидается дождь и западный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В МЧС предупредили об угрозе повреждения ЛЭП, кровли и стекол жилых домов, падении деревьев и рекламных щитов.