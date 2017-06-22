Супруга Елизаветы II выписали из больницы

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Принц Филип, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, выписан из больницы, куда его накануне доставили "в качестве предупредительной меры для лечения инфекции его более раннего заболевания".

Герцог Эдинбургский принц Филип, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, выписан из больницы имени короля Георга VII, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Букингемского дворца.

Накануне его доставили в госпиталь "в качестве предупредительной меры для лечения инфекции его более раннего заболевания".

Осенью 96-летний принц Филип частично перестанет исполнять свои королевские обязанности, но до конца августа планирует собирается принимать участия в запланированных мероприятиях как индивидуально, так и сопровождая свою супругу.