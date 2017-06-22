Мошенник продал пенсионерке "лекарство от рака" за 1,7 миллиона рублей

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В Москве мошенник продал 67-летней женщине неизвестное вещество под видом лекарства от рака за 1,7 миллиона рублей. Полиция разыскивает молодого человека 28-30 лет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Мошенник продал 67-летней пенсионерке "лекарство от рака" за 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился сын потерпевшей, которому женщина рассказала о случившемся. По его словам, пенсионерке позвонил неизвестный и представился врачом поликлиники Банка России, в которой числится женщина.

"Злоумышленник заявил, что у нее обнаружено онкологическое заболевание и ей потребуется операция. Однако он предложил "альтернативный" вариант - дорогостоящее срочное медикаментозное лечение. В течение часа к ней в квартиру на улицу Скаковая пришел молодой человек с "лекарством". Потерпевшая заплатила за него 1,7 миллиона рублей", - рассказал источник.

За эти деньги потерпевшая получила стеклянную колбу с веществом бурого цвета. Женщина позвонила своему сыну и рассказала о случившемся. Сын решил сообщить о происшествии в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция разыскивает мужчину 28-30 лет. Правоохранительные органы составили фоторобот подозреваемого.