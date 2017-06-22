Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Казахстане

Теги: казахстан жертвы Происшествие дтп

В Казахстане на 946 километре автодороги Самара - Шымкент опрокинулся автобус, в котором находились 52 человека. В результате ДТП погибли девять человек, еще 18 госпитализированы.

В результате опрокидывания автобуса в Актюбинской области Казахстана погибли девять человек. Еще 18 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслана Иманкулова.

Трагедия произошла в 10:20 по местному времени (в 07:20 по московскому, - прим. ред.) в Айтекебийском районе Актюбинской области на 946 километре автодороги Самара - Шымкент в 20 километре от поселка Карабутак. В опрокинувшемся автобусе находились 52 человека. Среди них 50 – граждане Узбекистан, еще двое – из Казахстана.

Транспортное средство следовало по маршруту Волгоград - Шымкент. О причинах ДТП не сообщается. Для помощи привлечены 16 спасителей, три единицы техники, две бригады скорой медицинской помощи и местная полицейская служба.