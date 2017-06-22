Самолет Шойгу над Балтикой сопровождали польские истребители

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Истребители НАТО F-16, которые вылетели на перехват самолета главы Минобороны России, принадлежали польским ВВС. По заявлению военного ведомства Польши, пилоты F-16 действовали согласно правилам НАТО.

Сопровождение самолета главы Минобороны России Сергея Шойгу над Балтикой осуществляли истребители F-16, которые принадлежат ВВС Польши. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

Сообщается, что два истребителя несли дежурство в рамках миссии НАТО. Получив сигнал тревоги по причине пролетающих российских самолетов (Т-154 и два истребителя Су-27) вблизи границ прибалтийских стран, они вылетели на перехват. По заявлению Минобороны Польши, пилоты F-16 действовали согласно правилам НАТО.

21 июня стало известно, что истребитель НАТО F-16 над нейтральными водами Балтики попытался приблизиться к российскому самолету, в котором летел глава Минобороны Сергей Шойгу в Калининград. Его отогнал российский истребитель Су-27. В НАТО заявили, что их истребитель находился на безопасном расстоянии и действовал по стандартной процедуре идентификации самолета.

Вечером 21 июня истребители F-16 еще раз сопроводили Сергея Шойгу, когда тот возвращался из Калининграда. На этот раз они следовали на значительном удалении.