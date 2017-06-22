Парламент Польши принял законопроект о сносе советских памятников

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Нижняя палата парламента Польши проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ, в частности, предусматривает снос памятников советской эпохи, включая мемориалы в честь Красной Армии.

Нижняя палата польского парламента приняла законопроект, предусматривающий снос памятников советской эпохи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу сейма.

"Законопроект принят", - говорится в сообщении.

За законопроект проголосовали 408 депутатов, против - семь, еще 15 - воздержались. Принятые парламентом поправки вступят в силу спустя три месяца после оглашения.

Согласно тексту законопроекта, советские памятники и другие объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанными в документе мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территориях других захоронений, не выставленные на всеобщее обозрение. Кроме того, не попали в поправки монументы, демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства и внесенные в реестр памятников архитектуры.

Подпадающие под действие поправок памятники сейм предложил демонтировать в течение года с момента вступления законопроекта в силу. На территории страны парламентарии насчитали не менее 469 подобных объектов, из которых около 250 посвящены Красной Армии.