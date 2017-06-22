Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата
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Владимир Путин в День памяти и скорби по традиции возложил венок к Могиле Неизвестного солдата, и почтил память защитников Отечества, которые погибли в боях против немецко-фашистских захватчиков.
Несмотря на проливной дождь, президент стоял без зонта, отмечает "ТВ Центр". В церемонии также приняли участие премьер Дмитрий Медведев, члены правительства, парламентарии, представители ветеранских организаций. Мероприятие завершилось торжественным маршем подразделений Московского гарнизона. Владимир Путин также возложил гвоздики к монументам городов-героев.