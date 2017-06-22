В Вене открыли памятник советским воинам
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В день годовщины начала Великой Отечественной войны в Вене торжественно открыли памятник советским воинам, которые погибли в боях за австрийскую столицу.
Монумент установили на территории Центрального кладбища, рассказал "ТВ Центр". В прошлом году там было обнаружено неизвестное захоронение, где покоились 198 граждан СССР. Имена почти всех удалось узнать благодаря поисковым работам. Венская наступательная операция проходила весной 45-го года. При освобождении города погибли около сорока тысяч солдат Красной Армии.