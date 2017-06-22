Лавров заявил об оздоровлении сирийской оппозиции

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Сирийская оппозиция, которая выступает с позиций силы и ультиматумов, теряет своё влияние, заявил Сергей Лавров на встрече с лидером движения "Завтрашний день Сирии" Ахмедом аль-Джарбой.

Глава российского МИД отметил, что сейчас наблюдаются здоровые процессы внутри сирийской оппозиции. Всё больший вес там приобретают те группы, которые заботятся об интересах своей страны, а не внешних сил. Как сообщил "ТВ Центр", Сергей Лавров подчеркнул, что разрешить конфликт могут только сами сирийцы на основе внутренних договорённостей. На международном уровне Москва поддерживает любые усилия по налаживанию такого диалога.

"Те представители внешней оппозиции, которые привыкли действовать исключительно на основе ультиматумов, предварительных условий и, честно говоря, больше продвигали идеи своих внешних спонсоров, чем сирийского народа, постепенно теряют своё влияние. И, соответственно, растёт влияние тех, кто заинтересован в завязывании как можно скорее межсирийского диалога. И мы активно стараемся помочь этим настроениям через активизацию процесса Астаны, и через поддержку усилий ООН по развитию Женевских раундов переговоров", - заявил министр.