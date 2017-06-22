Общественная палата обсудила борьбу с пропагандой терроризма

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Пропаганду терроризма и методы борьбы с ней обсудили в рамках круглого стола Общественной Палаты. Мероприятие проходит в Москве.

По словам участников, особое внимание следует уделить контролю интернет-ресурсов. Также необходимо отслеживать популярные программы для общения – так называемые "мессенджеры". В последнее время они стали одним из основных способов распространения пропаганды терроризма, отметил "ТВ Центр". В таких программах зарегистрированы миллионы россиян, в том числе несовершеннолетние.

"Те люди, которые попадают под идеологию, под пропаганду террористов, они как правило перестают уже пользоваться традиционными средствами массовой информации: не читают газеты, не смотрят телевизор. Они общаются либо с подобными себе, либо используют вот эти анонимные мессенджеры, через которые получают поток пропагандистской информации, с помощью которого они общаются с уже, так сказать, готовыми террористами. Вот в чём здесь проблема, и определённая сложность, с которой мы встречаемся", - отметил первый заместитель председателя Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.