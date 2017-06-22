Активисты ОНФ обсудили проблемы политики в сфере здравоохранения

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Активисты Общероссийского народного фронта провели круглый стол на тему "Политика в сфере здравоохранения".

Говорили о кадровых вопросах, в частности о дефиците медицинских работников. К обсуждению по видеосвязи присоединились региональные отделения, отметил "ТВ Центр". Среди главных проблем, из-за которых молодые специалисты не идут в здравоохранение, в ОНФ назвали низкие зарплаты и недостаточные социальные льготы при большой нагрузке

"Мы имеем документы, конкретные обращения к президенту по вопросам здравоохранения. Огромное количество документов именно по кадровому вопросу и по оптимизации здравоохранения. Мы имеем результаты отчетов более 60 наших региональных отделений", - заявил член Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.