Галина Волчек отмечает двойной юбилей

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Галина Волчек отмечает сразу две юбилейные даты, и обе они связаны с театром "Современник", которому она служит долгие годы. Поступая в актёрскую школу-студию, она, возможно, и не предполагала, что её главной ролью станет роль художественного руководителя, а количество успешных режиссёрских постановок побьёт рекорды.

Такие громкие аплодисменты обычно звучат в конце спектакля, но Галину Волчек публика ими встречала, рассказал "ТВ Центр". Нечасто её можно увидеть на сцене – соскучились. Для неё же этот праздник и вовсе стал сюрпризом. С математикой, цифрами, призналась, не дружит. А в этом году, коллеги подсчитали – двойной юбилей! 60 лет, как служит в Современнике, и 45 из них – главный режиссер. Вот в отделе кадров и доказательство.

"В 1957 году зачислена артисткой по групповому соглашению, то есть вы знаете – была группа артистов, которая основала театр "Современник". Далее она в 72-м году была назначена главным режиссером театра", - рассказала начальник отдела кадров театра "Современник" Галина Панфилова.

Для "Современника" это был сложный период. Его основатель и худрук Олег Ефремов объявил, что уходит во МХАТ. Какое-то время театром руководили коллективно, а потом выбрали её. И не ошиблись. Волчек поставила в Современнике тридцать пять спектаклей. Многие из них тут же становились хитами, и потом годами шли с аншлагом. Галина Лиштванова знает, о чем говорит. В театре рядом с Волчек – уже пятьдесят лет.

"Необыкновенные спектакли! Я просто говорю, как администратор, когда идут её спектакли – у нас просто битком, у нас все билеты проданы", - заявила главный администратор театра Галина Лиштванова.

Зрители на вечере даже попросили: пусть никогда "Крутой маршрут" не исчезает из афиши. Разговор вообще был душевный, откровенный. Правда, на вопрос о самом счастливом дне в театре Галине Волчек оказалось сложно ответить.

"Это не один счастливый день. Слава Богу, что это, вот я недавно, у нас был пятисотый спектакль "Трех товарищей". Пятисотый! И у меня сердце вот вылетало. Думаю, ну пятьсот раз сыграть в драматическом театре. Это не шоу, не балет, не мюзикл, а драматический спектакль", - сказала она.

Она придает этому большое значение. "Современник" должен быть не модным местом, а настоящим психологическим театром. Впрочем, экспериментировать и доверять сцену молодым Волчек умеет.

"Как она привела молодых режиссеров со студенческой скамьи и дала им полный карт-бланш – вот вам народные артисты, любого выбирайте и ставьте спектакль. Это огромный риск, и на этот риск не идет ни один театр", - рассказала народная артистка России Ольга Дроздова.

Для своих артистов Галина Волчек – не только худрук и режиссер, многие называют её просто мама. Вот они, особенности женского руководства. Можно чувствовать себя "за каменной стеной" и всегда рассчитывать на понимание и душевность.

"У неё есть удивительная вот эта, конечно, человеческая способность всех любить, всех знать, всех оберегать. То, как она любит наших детей – это вообще что-то отдельное и непередаваемое", - отметила актриса Светлана Иванова.

"Она - учитель, у неё постоянно чему-то учишься, и как человек, и как артист", - сказал заслуженный артист России Сергей Юшкевич.

У Галины Волчек и сейчас забот хватает. Впереди новый сезон. Но главное – нужно завершить реставрацию основного здания театра и вернуться, наконец, в родной дом на Чистые пруды. Впрочем, после гимнов в её честь можно горы свернуть.

Юлия Богоманшина, Максим Панкин, Иван Солимани-Лежнев, "ТВ Центр"