Медперсонал Москвы готов к Кубку Конфедераций

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Неснижаемый резервный запас лекарств и донорской крови подготовили в столице на время проведения главного спортивного события года – Кубка Конфедераций.

Также задействованы все столичные клиники и станции "скорой" и "неотложной помощи", отметил "ТВ Центр". На основной спортивной арене – стадионе "Спартак" – находятся девять медицинских пунктов, а ещё дежурят 16 мобильных бригад. При необходимости помощь "доставят" по небу – площадку для вертолётов уже подготовили.

"Подобраны специалисты высокого класса, дополнительное обучение прошли по навыкам оказания экстренной неотложной медицинской помощи и, в том числе, повышение уровня знаний по английскому языку", - сообщила главный врач соревнований на объектах спорта Кубка конфедераций FIFA 2017 года в Москве Ирэна Погонченкова.