На ММКФ покажут рекордное количество фильмов ужасов

Теги: Культура кинофестиваль фестиваль открытие москва

В четверг вечером в Москве стартует 39-й Московский международный кинофестиваль. Причём, открывает его картина, выбор которой одних заставил возмутиться, а других прийти в восторг. Зрителям покажут индийское кино. А дальше их ждут документальные и игровые картины из Австрии, Аргентины, Германии, Дании, Японии, среди которых рекордное в истории фестиваля число фильмов ужасов – целых 11.

39-й московский международный кинофестиваль, можно сказать, уже стартовал, отметил "ТВ Центр". В кинотеатре "Октябрь" вовсю идут показы. И хоть до начала официальной церемонии открытия еще несколько часов, фестивальная жизнь кипит.

Одни – получают аккредитацию, другие – покупают билеты, и сразу в зал, чтобы успеть увидеть главное. Нынешний фестиваль окончательно стирает границы. По словам программного директора Кирилла Разлогова, программа – пестрая, охватывает весь мир. Авангард из Нидерландов, исторический боевик – из Болгарии, киноклассика – из Аргентины. Лучшие фильмы Каннского фестиваля, потрясающие документальные ленты. Отборщики уверены: выбрали самое сенсационное.

"Несколько лет назад мы показывали премьеру фильма "Ситизен Фор" Лоры Пойтрас про Эдварда Сноудена, которая получила к нему уникальный доступ. И после этого фильм вышел в прокат, собрал самую большую сумму для независимого документального кино. Новый фильм Лоры Пойтрас на этот раз следил за Джулианом Ассанжем. И новый фильм практически никто и не видел", - рассказал вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения, отборщик документальных программ Московского международного кинофестиваля Георгий Молодцов.

Впервые за всю историю фестиваля фильмом открытия станет индийский блокбастер "Бухубали 2". Исполнитель главной роли отдаленно напоминает молодого Филиппа Кирокорова. На этом параллели с российской действительностью заканчиваются. Эмоции, конечно, через край.

Фильм закрытия – феминистское "Роковое искушение" Софии Копполы тоже обещает немало эмоций. В главных ролях – голливудские звезды. Судя по трейлеру, Колину Фарреллу придется нелегко. Хорошо, если бы он вместе с Николь Кидман приехал в Москву, чтобы объяснить все перепетии этой загадочной истории. Но, скорее всего, ответы на загадочные вопросы в ходе фестиваля придется искать самостоятельно. Жюри основного конкурса возглавит прошлогодний лауреат – ирнский режиссер Миркарими. Помогать ему будет несравненная Орнелла Мути. Для неё это вряд ли потребует особых усилий – даже на гостиницу тратиться не придется. Прекрасная итальянка, как известно, не так давно приобрела московскую недвижимость в Гольяново, так что придет по-соседски. От России судить будет знаменитый режиссер, сценарист и актер Александр Адабашьян. Что касается основного конкурса, то он весьма сильный: датская "Преисподняя", испанский "Селфи", китайский "Хохлатый Ибис".

За Золотого Георгия будут бороться и три отечественных фильма. Один из них снял Рустам Хамдамов, давно признанный классиком, два других – Вадим Перельман и Владимир Котт.

Многие сейчас гадают, в чем вечером пройдут звезды по ковровой дорожке. То ли в декольтированных дождевиках, то ли в манто со стразами. Но какая бы ни была погода, праздник кино всё равно состоится.

Ольга Стрельцова, Арсений Калашников, "ТВ Центр", Москва