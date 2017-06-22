15:30, 22 июня 2017

В центре Москвы ограничат движение из-за ММКФ

Теги:  кинофестиваль  Ограничение движения  движение  москва

В этот, а также в следующий четверг, 29 июня, в связи с проведением церемоний открытия и закрытия кинофестиваля в центре Москвы будет перекрываться движение.

По данным "ТВ Центра", с 16:00 до 23:00 для автомобилистов будут закрыты Малая Дмитровка – от Успенского переулка до Страстного бульвара, а также Большой Путинковский переулок – от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы. Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.  

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