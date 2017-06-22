Собянин в День памяти и скорби направил послание ветеранам ВОВ

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В День памяти и скорби мэр Москвы Сергей Собянин почтил память жертв ВОВ и пожелал здравствующим ветеранам и труженикам тыла долгих лет жизни, бодрости духа и сердечного тепла.

Мэр Москвы Сергей Собянин в День памяти и скорби вспомнил жертв Великой отечественной войны и пожелал здравствующим ветеранам и труженикам тыла долгих лет жизни и бодрости духа.

"Сегодня мы вспоминаем павших в боях, замученных в концлагерях, погибших во время бомбежек и обстрелов. Скорбим о тех, кто не дожил до Победы. От всей души желаю нашим ветеранам и труженикам тыла бодрости духа, здоровья, сердечного тепла и долгих лет жизни", - написал он на странице во "ВКонтакте".

В России в четверг День памяти и скорби. 22 июня 76 лет назад началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней и унесла жизни почти 27 миллионов человек.