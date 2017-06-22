Принц Гарри: никто в королевской семье не хочет на британский трон

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Принц Гарри заявил, что никто из членов королевской семьи не хочет становиться монархом. Но отметил, что его отец принц Чарльз и брат принц Уильям готовы взять на себя все обязанности, когда это понадобится.

Никто из британской королевской семьи не хочет становиться монархом, об этом заявил принц Гарри, младший сын принцессы Дианы и принца Уэльского Чарльза в интервью американскому журналу Newsweek.

Он отметил, что в случае необходимости, семья будет готова исполнить свои обязательности в нужное время.

Издание пишет, что принц Гарри никогда не скрывал отсутствие желания занять британский трон. Теперь он рассказал об аналогичной позиции у его старшего брата принца Уильяма и их отца принца Чарльза.

На сегодняшний день первым в очереди на трон стоит сын королевы Елизаветы II принц Уэльский Чарльз. За ним идет принц Уильям герцог Кембриджский и его дети - принц Джордж и принцесса Шарлотта. Принц Гарри – пятый по счету на наследования.

Королева Елизавета II находится на британском троне 65 лет и является самым долгоправящим монархом страны.