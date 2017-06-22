Сергей Бобровский признан лучшим вратарем НХЛ

Теги: Спорт хоккей россия награды

Сергей Бобровский признан лучшим вратарем сезона 2016/2017 в НХЛ. Это достижение стало для российского голкипера вторым в карьере. Первый раз он был награжден призом "Везина Трофи" четыре года назад.

Российский хоккейный вратарь команды "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский стал обладателем награды "Везина Трофи" как лучший вратарь Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает "МИР24".

В сезоне 2016/2017 Бобровский провел 63 матча в регулярном чемпионате и пропустил 127 шайб. Его коэффициент надежности составил 93,1 процента. В плей-офф российский голкипер сыграл в пяти матчах, пропустив при этом 20 шайб.

Это награда стала для Бобровского второй в карьере. Первый раз он был награжден призом "Везина Трофи" четыре года назад.