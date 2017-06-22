На Украине выписали первый штраф за ношение георгиевской ленты

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Украинская полиция выписала первый штраф за ношение георгиевской ленточки. Это произошло во время массовых мероприятий в городе Днепр, посвященных памяти погибших в Великой Отечественной войне.

Национальная полиция Украины выписала первый штраф за ношение георгиевской ленточки. Это произошло во время массовых мероприятий в городе Днепр. Об этом сообщает "Русская планета".

В четверг в Днепре собрались несколько сотен человек, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Местные жители возложили цветы к памятнику воинам 152-й стрелецкой дивизии.

Ранее 15 июня на Украине вступил в силу закон о запрете использования георгиевской ленты. Теперь за ее публичную демонстрацию предполагается штраф от 850 до 2550 гривен (от 32 до 96 долларов) и конфискация ленточки. При этом данное наказание не касается ветеранов Великой Отечественной войны, а также экспозиций музеев.