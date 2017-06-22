Число жертв отравления алкоголем в Подмосковье возросло до четырех
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До четырех человек возросло число жертв отравления суррогатным алкоголем в подмосковном Сергиевом Посаде. Пострадавший скончался в больнице.
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Сергиевом Посаде возросло до четырех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СКР по Московской области Елену Фокину. Пострадавший скончался в больнице.
Ранее подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления метиловым спиртом в Сергиевом Посаде. Компания из 15 человек распивала спиртное из канистры, которую хозяину квартиры подарил неизвестный. В итоге трое скончались, еще 11 местных жителей попали в больницу.
Подаривший канистру мужчина объявлен в розыск.
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