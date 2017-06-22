СКР проверяет информацию об исчезнувшей деревне в Подмосковье

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Следователи проверяют информацию о "несуществующей" деревне Выдрино в Шаховском районе Подмосковья. Юридически деревни нет уже 12 лет, однако, регистрация по месту жительства до сих пор продолжается.

Подмосковные следователи начали проверку о нарушении прав и интересов жителей деревни Выдрино Шаховского района, чья деревня 12 лет назад пропала из всех документов и реестров.

По данным следствия, жители Выдрино выяснили, что их деревни юридически не существует. Однако регистрация жителей по месту жительства до сих пор продолжается. В деревне насчитывается около 40 домов.

Следователи намерены дать всестороннюю правовую оценку должностным лицам администрации района.

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