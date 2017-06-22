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Роскомнадзор исключил Google из реестра запрещенных ресурсов. Как пояснил глава ведомства Александр Жаров, поисковик попал в список из-за того, что с его сайта шло перенаправление на страницу букмекерской конторы. В настоящее время Google выполнил требование Роскомнадзора, и проблема была решена.

Google исключен из реестра запрещенных ресурсов. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Действительно, с ресурса google.com шел редирект на букмекерскую контору, которая была внесена в реестр по решению налоговой службы. Google в настоящее время решение выполнил, все убрал и ресурс, соответственно, вынесен из Единого реестра", - пояснил он.

Ранее ресурс google.ru появился в реестре запрещенных сайтов на основании решения Федеральной налоговой службы. Ряд провайдеров воспринял это как руководство к действию, и заблокировал страницу.

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