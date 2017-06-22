Сильное землетрясение произошло у берегов Гватемалы
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Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Гватемалы. Эпицентр подземных толчков находился в 38 километрах к юго-западу от города Пуэрто Сан Хосе. Информации о возможных жертвах и разрушениях в регионе пока нет.
У берегов Гватемалы произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.
Подземные толчки были зафиксированы в 6:31 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 38 километрах к юго-западу от города Пуэрто Сан Хосе.
Информации о возможных жертвах и разрушениях в результате подземных толчков пока нет. По данным Геологической службы, угрозы цунами в регионе нет.