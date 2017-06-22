Путин призвал сделать Россию лидером технологической революции

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Российская наука, несмотря на потери, которые она понесла в середине 90-х и начале "нулевых" годов, способна обеспечить развитие российской экономики и вывести Россию в лидеры начавшейся технологической революции. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с академиками Российской академии наук.

У российской науки есть колоссальный потенциал, чтобы сделать страну лидером технологической революции. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с академиками Российской академии наук, передает "Интерфакс".

"Сегодня мы должны обеспечить безусловное развитие российской экономики, причём сделать это так, что бы страна наша не только вписалась, а была одним из лидеров уже начавшейся технологической революции, с тем, чтобы в новый технологический уклад Россия вошла в качестве одного из лидеров", - отметил президент.

Путин обратил внимание на то, что 22 июня началась Великая Отечественная война. По его словам, советская наука внесла огромный вклад в победу над врагом.