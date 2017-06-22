Трамп переложил вину за вмешательство России в выборы на Обаму

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Если бы Россия действительно вмешивалась в президентские выборы в Америке, администрация Барака Обамы должна была пресечь это. Такое мнение высказал нынешний президент США Дональд Трамп, которого регулярно обвиняют в связях с Москвой.

Администрация Барака Обамы должна была остановить вмешательство России в американские выборы, если оно действительно было. Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

"Между прочим, если Россия так активно работала над вмешательством в выборы, то ведь все это происходило во время администрации Обамы", - напомнил нынешний хозяин Белого дома.

В другом своем твите он напомнил, что экс-глава Министерства внутренней безопасности Джей Джонсон на слушаниях в Сенате накануне признал, что доказательств связей штаба Трампа с Россией нет, как нет и сведений о том, что кибервзломы могли как-то повлиять на подсчет голосов.

В США Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. Подобные заявления основываются, как правило, на утверждениях анонимных источников. При этом официально никаких доказательств представлено так и не было.

Россия обвинения регулярно опровергает, ссылаясь на отсутствие подтверждающих факторов. Владимир Путин ранее заявил, что Москва не влияла на выборы, хотя сами США регулярно вмешиваются в политические процессы по всему миру.