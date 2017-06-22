16:53, 22 июня 2017

Трамп: Обама должен был пресечь возможное вмешательство России в выборы

Теги:  Политика  выборы  обама  сша  трамп  россия

Администрация бывшего президента США Барака Обамы должна была пресечь возможное вмешательство России в американские выборы. Такое мнение выразил нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация бывшего главы Белого дома Барака Обамы должна была пресечь возможное вмешательство России в американские выборы. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Между прочим, если Россия так активно работала над вмешательством в выборы 2016 года, то ведь все это происходило во время работы администрации Обамы. И почему тогда они не остановили их?", - сказал Трамп.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наша страна не вмешивалась в выборы американского президента и никогда не имела никаких тайных каналов связи ни с одним из штабов. По его словам, все обвинения в адрес россиян не более, чем инструмент политической борьбы в США.

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