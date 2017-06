Трамп: Обама должен был пресечь возможное вмешательство России в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация бывшего главы Белого дома Барака Обамы должна была пресечь возможное вмешательство России в американские выборы. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

By the way, if Russia was working so hard on the 2016 Election, it all took place during the Obama Admin. Why didn't they stop them?