Трамп: Обама должен был пресечь возможное вмешательство России в выборы

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Администрация бывшего президента США Барака Обамы должна была пресечь возможное вмешательство России в американские выборы. Такое мнение выразил нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация бывшего главы Белого дома Барака Обамы должна была пресечь возможное вмешательство России в американские выборы. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

By the way, if Russia was working so hard on the 2016 Election, it all took place during the Obama Admin. Why didn't they stop them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июня 2017 г.

"Между прочим, если Россия так активно работала над вмешательством в выборы 2016 года, то ведь все это происходило во время работы администрации Обамы. И почему тогда они не остановили их?", - сказал Трамп.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наша страна не вмешивалась в выборы американского президента и никогда не имела никаких тайных каналов связи ни с одним из штабов. По его словам, все обвинения в адрес россиян не более, чем инструмент политической борьбы в США.

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