Коммунисты предложили лишить россиян новогодних каникул

Теги: Общество госдума праздник новый год

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, отменяющий новогодние каникулы. Взамен коммунисты предлагают сделать выходными днями 31 декабря, 18 марта и 7 ноября.

Россияне могут остаться без новогодних каникул. Законопроект, исключающий первые дни января из перечня государственных праздничных дней, внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. Об этом пишет ТАСС.

Взамен коммунисты предлагают сделать нерабочими днями 31 декабря, 18 марта (день воссоединения Крыма и России) и 7 ноября — день Октябрьской революции.

Появление законопроекта в КПРФ объяснили многочисленными просьбами от россиян, которые "в начале года остаются без зарплаты".

Вопрос об отмене новогодних каникул поднимается регулярно. В прошлом году депутаты от ЛДПР предлагали перенести январские выходные дни на майские праздники, потому что "теплее, людям надо картошку сажать".