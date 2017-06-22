Пять человек погибли при проведении работ в канализации в Москве

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В Следственном комитете сообщили о пяти погибших во время проведения работ в канализации на западе столицы. По версии следствия, в коллекторе произошло задымление. В настоящее время уточняется количество пострадавших в данном происшествии.

При проведении работ в канализации на западе столицы погибли пять человек. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"22 июня 2017 года, при проведении профилактических работ в канализации, расположенной по улице Боженко в городе Москве, произошло задымление. По предварительным данным, работы производили шесть человек, пятеро из которых погибли", - сказала Иванова.

Она отметила, что в настоящее время следователи уточняют количество пострадавших в данном происшествии. По данному факту организована доследственная проверка.

Ранее некоторые СМИ сообщали о гибели пяти рабочих в канализационном коллекторе на улице Боженко. Сообщалось о том, что причиной стал выброс метана.