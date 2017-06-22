Правительство повысило прожиточный минимум на 218 рублей
Теги: правительство медведев Экономика
Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее в первом квартале 2017 года прожиточный минимум на душу населения в размере 9909 рублей. При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 10701 рубль, для пенсионеров - 8178 рублей, а для детей - 9756 рублей.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев повысил прожиточный минимум на 218 рублей до 9909 рублей. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 10701 рубль, для пенсионеров - 8178 рублей, а для детей - 9756 рублей.
Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни населения в стране. Его значение используется при разработке и реализации федеральных социальных программ, установления МРОТ, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а также для формирования федерального бюджета.
Ранее Медведев снизил прожиточный минимум на 198 рублей до 9691 рубля. В мае премьер-министр поручил Министерству труда, Минэкономразвития и Минфину подготовить проект закона, который приравнивает минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму.
13 июня глава правительства пообещал, что МРОТ в стране будет повышен до прожиточного минимума за два года. По его словам, на это потребуется около 50 миллиардов рублей.
Читайте также:
Ипотека побила рекорд в России
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов населения
Курс евро превысил 67 рублей впервые с декабря 2016 года