Кучма: Европа ставит Украину на колени

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Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что Европа "ставит на колени" Украину, так как рассматривает ее только как сырьевой придаток. По его словам, в последние годы украинская экономика находится в серьезном кризисе и практически не развивается.

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что Евросоюз "ставит на колени" Украину, потому что рассматривает ее только как сырьевой придаток. Об этом он рассказал на балтийско-черноморском форуме "Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного выбора".

"А теперь посмотрите, как европейцы нас ставят на колени, давайте лес рубите наповал и везите к нам. Где конкретная помощь Украине, чтобы мы становились на ноги? Потому что если мы будем нищими, которыми мы сейчас являемся, мы никому не нужны", - приводит слова Кучмы телеканал "112 Украина".

Он также отметил, что в настоящее время в стране нет единства ни в обществе, ни среди политиков, что мешает решению проблем. По словам Кучмы, в последние годы украинская экономика находится в серьезном кризисе и практически не развивается.

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