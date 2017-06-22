Польский Сейм одобрил снос 500 советских памятников

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В Польше именно в День памяти и скорби советских солдат признали виновными в преступном влиянии на историю страны. Это следует из поправок в закон о декоммунизации, которые принял Сейм. Документ также предполагает снос советских памятников, в том числе воинам Красной Армии. Решение Варшавы в российском МИД назвали позорным глумлением над памятью погибших со стороны польских властей, которые с особым кощунством приурочили это решение к трагическому дню начала войны.

Стеллу в честь 40 тысяч погибших воинов при форсировании Одера жители деревни Миколин отстояли уже дважды. Первый раз в 90-е, когда на волне победы революции Солидарности в Польше стали рьяно бороться с коммунистическим прошлым. Второй раз - два года назад, когда собрали деньги и попросили общественную организацию "Курск" восстановить почти разрушившийся и оскверненный вандалами памятник. Реставрация длилась почти два года. Но все труды, похоже, оказались напрасными. Польский сейм в четверг практически единогласно принял решение о сносе памятников, "прославляющих коммунизм". Об этом сообщает "ТВ Центр".

По сути, это поправки в уже действующий закон о декоммунизации 2016 года. Под угрозой теперь почти полтысячи монументов. Половина из них установлена в честь подвига и жертв Красной армии в борьбе с гитлеровскими войсками. Но согласно тексту документа, советские военнослужащие приравниваются к лицам, "оказавшим преступное влияние на историю страны". И это при том, что только в боях за освобождение Польши погибли не менее 650 тысяч советских солдат.

"Заявляется, что пойдет под снос все, что не относится к кладбищенским памятникам. Но мы прекрасно понимаем, что существует такая вещь как инерция. И безобразия на местах. Кроме того, провоцирующим является сам факт так называемой тотальной декоммунизации, потому что наиболее радикальные элементы, воспользовавшиеся этой государственной политикой, будут ее распространять, конечно, же, к сожалению, и на кладбищенские памятники советским воинам", - рассуждает руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир Симиндей.

Власти Польши долгое время молча наблюдали за действиями вандалов, осквернявших памятники советским воинам. Потакали местным националистическим властям при уничтожении обелисков. В Лиманово снесли памятник благодарности советским воинам. В Нова-Суле разгромили символ братства по оружию солдат Войска Польского и Красной армии. В Пененжно снесли памятник генералу Ивану Черняховскому.

"В нынешних действиях польских властей есть существенный элемент неблагодарности. Потому что как бы не относится к коммунистическому режиму, но в рамках ПНР польский народ мог развиваться. В рамках генерал-губернаторства, так называемого, и присоединенных к Рейху территорий, — польский народ не имел ни малейших перспектив для дальнейшей жизни. Это забывается и это действительно черная неблагодарность", - отмечает Симиндей.

Общественная палата уже обратилась в ООН с требованием дать публичную оценку этому закону. Действия Польши в России восприняли как провокацию. Тем более что закон приняли как будто специально в день когда гитлеровские войска вероломно напали на Советский Союз.

Никита Васильев, Олег Лапшов и Михаил Федоров. "ТВ Центр".